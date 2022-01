În lipsa jucătorilor din România, Radu Albot, (Republica Moldova, 32 de ani) este „tricolorul” care ține steagul sus pe tabloul masculin de la Australian Open 2022, scrie ProSport.

Potrivit sursei citate, tenismenul din Republica Moldova simte românește și a vorbit tot în românește, în premieră pentru o publicație din România. El a fost intervievat, la Melbourne, după calificarea în turul al doilea la Australian Open.

Radu Albot (124 ATP) a dispus în noaptea de duminică spre luni de Yoshihito Nishioka (Japonia, 119 ATP), cu scorul de 6-3, 6-4, 4-6, 6-2. Albot și-a asigurat un cec de 102.200 de dolari grație performanței de la Antipozi, pe care a obținut-o venind din calificări. În faza următoare, Radu se va duela cu Aleksandar Vukic (Australia, 144 ATP).

Tenismenul vorbește română, rusă, engleză și puțin germană și spaniolă. Tatăl său, Vladimir, lucrează la Ministerul de Interne, iar mama, Svetlana, este dentist.

Radu Albot a recunoscut că este singurul reprezentant de limbă română, la masculin, aflat pe tabloul principal masculin. „Așa este, înainte mai era și Horia care juca dublu, dar și Florin Mergea. Acum, din păcate, nu mai este nimeni! Marius Copil a căzut în clasament și nu poate intra aici. Așa este, sunt singurul care vorbesc limba română”, a explicat jucătorul.

De asemenea, tenismenul din Republica Moldova a vorbit și despre legăturile sale cu România. „Cunosc aproape toată lumea tenisului din România. Eu m-am și antrenat acolo atunci când eram mic. M-am antrenat la Timișoara. Am făcut antrenamente o perioadă lungă în România, deoarece credeam că antrenorii moldoveni nu sunt la fel de buni ca românii și căutam opțiuni mai bune. Cunosc toate jucătoarele române din circuit, toți jucătorii, dar și antrenorii. Suntem într-o legătură bună și ne susținem. Discutăm mereu, e ceva normal! Am și mers recent la două turnee Challenger în România și am fost plăcut surprins de oamenii pe care i-am găsit acolo, m-au recunoscut și i-am recunoscut după atâta timp”, a mai spus Radu Albot.

Interviu integral poate fi citit aici.