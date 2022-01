Guvernul de la Chișinău va iniția modificări la bugetul de stat pentru a majora compensațiile pentru plata facturilor la energia termică. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi de Natalia Gavrilița, prim-ministrul Republicii Moldova.

„Am luat decizia să inițiem modificările la legislație și buget care să permită creșterea compensațiilor oferite de Guvern pentru consumatorii de agent termic. E vorba de două modificări care duc la scăderea facturilor pentru cele mai vulnerabile familii. Prima – creștem volumul compensat de Guvern din factura la agent termic. Dacă în noiembrie și decembrie am compensat 67% din creșterea de tarif, începând cu factura pentru luna ianuarie vom compensa 80% din creșterea de tarif. În plus, am crescut volumul acoperit de compensație. Dacă în noiembrie și decembrie am compensat 1 gigacalorie, începând cu factura pentru ianuarie vom compensa până la 1,5 gigacalorii. Aceste două măsuri fac ca suma maximă a compensației oferite de Guvern la factura pentru agentul termic să crească de la 450 de lei pe lună la 815 lei pe lună”, a explicat premierul Natalia Gavrilița.

De asemenea, Guvernul de la Chișinău va decide simplificarea procedurii de verificare a averii persoanelor vulnerabile, pentru a permite cetățenilor să obțină compensații pentru procurarea lemnelor și cărbunilor. Însă, compensațiile oferite pentru factura la gazul natural vor rămâne, deocamdată, neschimbate.

Menționăm că, în luna noiembrie a anului trecut, în urma creșterii de 2,4 ori a tarifelor la gazele naturale, Guvernul de la Chișinău a venit cu un șir de compensații la factura la gaz pentru toți cetățenii Republicii Moldova.