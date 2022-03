România a oferit Republicii Moldova o donație de 5000 de tone de păcură, iar astăzi a ajuns la Chișinău primul lot de 1250 de tone de păcură din această asistență umanitară.

Păcura va fi distribuită termocentralelor din Republica Moldova și va fi folosită pentru producerea de energie electrică, asigurând, astfel, independența energetică a statului în această situație de criză.

Natalia Gavrilița, premierul de la Chișinău, a mulțumit Guvernului României pentru reacția rapidă și ajutorul pe care îl oferă Republicii Moldova, menționând că „prietenul la nevoie se cunoaște”.

„Regiunea geografică și timpurile complicate pe care le trăim presupun provocări majore pentru R. Moldova. În asemenea timpuri, reacția rapidă și generoasă a României demonstrează că țara vecină este mai mult decât un adevărat prieten pentru R. Moldova. Ne confruntăm cu o criză de refugiați la care nu s-a așteptat nimeni. În R. Moldova au intrat din Ucraina peste 370 de mii de refugiați. Circa 100 de mii au ales să rămână pe teritoriul republicii noastre. Am găsit soluții rapide pentru ca acești oameni care fug din calea războiului să poată intra pe teritoriul R. Moldova, dar nu ne-am fi descurcat cu un flux atât de mare de unii singuri. România ne este alături, ne ajută ca toți cei care-și doresc să meargă mai departe în țările UE să poată traversa R. Moldova repede. (…) Ne bucurăm că în aceste condiții, când statul este pus în fața unor provocări, când este nevoie să folosim mai mult combustibil care e la prețuri înalte, ne bucurăm să vedem trenul cu prima cantitate de păcură din partea Guvernului României. Sunt 1250 de tone de păcură din ajutorul de 5000 de tone care a fost deja aprobat. (…) Ne dorim securitate energetică, putem vedea o creștere a prețurilor, iar această păcura ne va ajuta să avem alternative și opțiuni pentru a asigura cetățenii cu acces la combustibil și căldură”, a subliniat Natalia Gavrilița.

Potrivit lui Georgian Pop, președinte al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale din România, acesta este primul tren din cele patru care urmează să ajungă în Republica Moldova în perioada următoare.

„Este o zi importantă pentru noi și pentru relația specială dintre R. Moldova și România. Trenul acesta este un exemplu elocvent al implementării angajamentelor asumate de România, iar ANRSPS implementează acest pachet de ajutor energetic. Pachetul constă din cantitatea de 5000 de tone de păcură și primul tren din cele patru deja se află în R. Moldova. În același timp, o cantitate de combustibil de 130 de tone de motorină și 131 de tone de benzină se află deja în depozitele Petrom din R. Moldova”, a menționat Georgian Pop, în cadrul ceremoniei de recepționare.

La rândul său, Daniel Ioniță, ambasadorul României la Chișinău s-a arătat convins că păcura respectiva va contribui la asigurarea securității energetice a Republicii Moldova.

„În aceste vremuri este important să reușim să trecem împreună prin ele, dovedind angajamente, dovedind solidaritate și acționând împreună pentru a depăși situațiile dificile. (…) Păcura respectivă are ca destinație termocentralele din R. Moldova și va asigura energie electrică dacă va fi nevoie să fie asigurată. Poate pentru unii dintre dvs. 5000 de toane de păcură nu înseamnă foarte mult. Dați-mi voie s-o traduc în cifre: 5000 de tone, adică 5 milioane de kilograme, adică 3,5 milioane de euro. Este un ajutor din partea Guvernului României care a venit către dvs., cetățenii R. Moldova, care sunt principalii beneficiarii, grație sprijinului acordat de UE prin Mecanismul de protecție civilă. O dată în plus, statele membre ale UE, România și UE, dovedesc prin fapte că sunt alături de dvs., iar ceea ce spunem în R. Moldova, chiar și facem”, a punctat ambasadorul Daniel Ionița.

Amintim că la 6 martie 2022, Comitetul Național pentru Situații de Urgență din România a adoptat o hotărâre privind acordarea de asistență internațională, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, constând în 155.443 litri de motorină, 150.993 litri de benzină și 5000 tone de păcură, din stocurile constituite ca rezerve de stat. Decizia a fost luată la doar două zile după ce Guvernul de la Chișinău a solicitat României ajutor în acest sens.