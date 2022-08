Republica Moldova ar fi fost atrasă în războiul pornit de Rusia în Ucraina dacă rusofilul Igor Dodon s-ar fi aflat la cârma statului. Declarații în acest sens au fost făcute de Maia Sandu, actualul președinte al Republicii Moldova.

„Hai să ne imaginăm ce ar fi fost dacă, de exemplu, Igor Dodon era astăzi președintele Republicii Moldova. Atunci ar fi ajutat Rusia. Adică, Rusia ar fi putut să folosească Republica Moldova în acest război împotriva Ucrainei, iar Ucraina ar fi răspuns. Credeți că aveam pace astăzi, dacă astfel de tovarăși ar fi fost la putere? Noi facem tot ce putem pentru a asigura pacea. Eu nu pot să vă descriu ce am simțit atunci când am vizitat Bucea. Săptămâni la rând am fost răscolită”, a declarat Maia Sandu în cadrul unui interviu în limba rusă pentru presa de la Bălți.

Potrivit șefei statului este groaznic că printre noi există oameni, inclusiv unii politicieni rusofili, care susțin războiul pornit de Rusia în Ucraina.

„Este groaznic că sunt oameni care cred că, pur și simplu, poți să declanșezi un război împotriva altei țări, să distrugi orașe, să ucizi copii, civili. Nu știu cum s-a ajuns ca printre noi, în Republica Moldova, dar și în alte state, să fie oameni care sprijină acest război. Eu înțeleg propagandă, manipulări, dar viața omului e cel mai prețios lucru. Eu îmi doresc să avem un stat în care viața omului să fie cea mai mare bogăție. Putem construi un asemenea stat când toți vor înțelege că trebuie să fie împotriva războiului. Eu nu m-am așteptat că putem să ne pomenim într-o asemenea situație când în jurul nostru sunt oameni care sprijină războiul. Sunt politicieni care sprijină războiul. (…) Socialiștii, comuniștii și alții politicieni tac. Asta înseamnă că ei sprijină acest război. El consideră că acest lucru e normal. Vreau să le spun celor care pun la îndoială aceste atrocități să meargă acolo și să vorbească cu acei oameni despre cum și-au pierdut apropiații. Să vadă acele morminte. Poate doar atunci vor înțelege că un om normal nu poate sprijini acest război. Un om normal nu poate sprijini asemenea lucruri„, a menționat președintele Republicii Moldova.

În replică, socialistul Igor Dodon, care se află în arest la domiciliu, fiind învinuit de corupere pasivă, trădare de patrie, finanțare a partidului din partea unui grup criminal organizat și îmbogățire ilicită, a acuzat-o pe Maia Sandu de „populism”, dar a evitat subiectul privind războiul din Ucraina.