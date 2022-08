Cristian-Leon Țurcanu, ambasadorul României la Chișinău, a vizitat astăzi, 18 august, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Comrat, singura instituție de învățământ cu predare în limba română din acest oraș.

Astfel, diplomatul a văzut și noul bloc al liceului românesc din Comrat care este construit cu sprijinul Guvernelor României și Republicii Moldova.

„Lucrările de modernizare la liceul cu predare in limba română din Comrat continuă, cu speranța unei finalizări in viitorul apropiat. Proiectul finanțat cu aproximativ 800.000 de euro de Guvernul României și sprijinit financiar de autoritățile de la Chișinău și autoritățile din UTA Găgăuzia vine să îmbunătățească condițiile procesului de învățământ în limba română de care beneficiază nu doar elevii din Comrat, ci și din alte localități din împrejurimi. Alături de bașcanul UTA Găgăuzia, Irina Vlah, am vizitat corpul nou de clădire, care la finalizare va oferi condiții europene pentru procesul de educație. Am discutat despre modalitățile prin care autoritățile de la București pot să continue sprijinul pentru dezvoltarea, în continuare, a învățământului în limba română din UTA Găgăuzia”, a declarat ambasadorul României la Chișinău.

De asemenea, în cadrul vizitei la Comrat, Cristian-Leon Țurcanu a mai vorbit cu Irina Vlah, bașcanul UTA Găgăuzia, despre avantajele învățământului în limba română, atât pentru parcursul educațional al tinerelor generații, cât și pentru diversificarea oportunităților pe piața muncii a tinerilor absolvenți.

Părțile au abordat și perspectivele de cooperare în domeniul atragerii investițiilor, dezvoltării sectorului IT și sănătății.

„Autoritățile autonomiei sunt concentrate pe atragerea de investiții în sistemul sănătății și educației. Prioritatea noastră este să creăm niște oportunități bune pentru o educație de calitate. Acordăm o atenție deosebită cunoașterii limbii de stat de către locuitorii regiunii. Noi suntem recunoscători Guvernului României pentru investițiile în sistemul de învățământ al autonomiei”, a spus Irina Vlah, bașcanul UTA Găgăuzia.

Menționăm că liceul românesc „Mihai Eminescu” din Comrat a beneficiat de reconstrucția unui nou bloc și de reparație capitală în baza Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară.

Noua clădire a instituției va fi dotată cu sală de sport, cabine de baie, cantină, bloc sanitar, bibliotecă, laboratoare pentru lecțiile de fizică, chimie și biologie și alte facilități. Astfel, la finalizarea proiectului, numărul elevilor în liceu românesc de la Comrat va crește până la 700 de persoane.