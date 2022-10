Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei, care a redevenit, astfel, parte a Bisericii Ortodoxe Române, premierul de la București, prin șeful cancelariei, a adresa un mesaj de felicitare Mitropoliei și enoriașilor din R. Moldova.

„Acest moment are o simbolistică aparte, și îl marcăm, poate nu întâmplător, la doar câteva zile de la celebrarea Centenarului Încoronării de la Alba Iulia a Regelui Ferdinand Întregitorul și a Reginei Maria drept monarhi ai României Mari. Și acest moment astral al națiunii române, ca și celebrarea de astăzi a reactivării Mitropoliei Basarabiei sub Ascultarea Patriarhiei Ortodoxe Române, consfințește, o dată în plus, legătura trainică a Republicii Moldova cu România, două state edificate pe fundația comună a istoriei, limbii, culturii și tradițiilor românilor”, se arată în mesajul premierului.

Potrivit acestuia, în goana sa către controlul minților și sufletelor, „odioasa dictatură comunistă a lăsat răni adânci și în rândul creștinilor ortodocși din stânga Prutului, care au fost persecutați și forțați să renunțe la o legătură naturală cu Mitropolia Basarabiei ce a fost desființată după ocupația sovietică din 1944”.

„Desigur, nu putem uita deportările în Siberia, tortura și prizonieratul în temnițele comuniste și cenzura care s-a abătut pentru a netezi tot ceea ce e suflet românesc în Basarabia. Și, totuși, am răzbit! Am reușit să demonstrăm că ceea ce este românesc nu piere, nici alfabetul latin, nici limba română în haina sa firească, nici cultura și sufletul românesc, nici credința ortodoxă comună, nici apropierea de frați”, a mai adăugat prim-ministrul României.

În final, Nicolae Ciucă a precizat că Guvernul României va susține în continuare Republica Moldova, inclusiv pentru a o ajuta în parcursul european, pentru că „obținerea statutului de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană este o șansă istorică ce nu trebuie irosită”.