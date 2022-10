Conducerea Serviciului Vamal al R. Moldova participă astăzi la lansarea celui de-al doilea val al campaniei publice „Contrabanda e boală grea”, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Biroul Vamal Albița din localitatea Drânceni, județul Vaslui.

Campania își propune să contribuie la creșterea gradului de conștientizare a consecințelor negative ale comerțului ilegal: alimentarea crimei organizate, pierderi semnificative la bugetul de stat, lipsa unei perspective de dezvoltare economică și socială în localitățile din apropierea frontierelor.

„Conform ultimului studiu Novel, contrabanda cu țigarete se situa la nivel național în luna iulie la 6,1%, cel mai mic procent începând din 2008, anul în care am demarat cercetarea pieței negre. În ultimii doi ani, nivelul mediu al comerțului ilegal s-a menținut redus, sub 10%, mai precis în 2020 la 9,4%, iar în 2021 la 8,7%. Cu toate acestea, regiunea de nord-est a continuat să fie cea mai afectată de comerțul ilegal. În 2021, media contrabandei în zona de nord-est a fost de 23,3%, cu 1,3 p.p. mai mult față de 2020, iar în iulie 2022 se situa la 13,3%, cea mai mare comparativ cu restul regiunilor țării”, a declarat Marian Marcu, directorul General Novel Research din România, prezent la evenimentul de lansare.

„Contrabanda e boală grea”, lansată în parteneriat cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, Autoritatea Vamală Română, Poliția de Frontieră Română, Poliția Română și Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova, cu sprijinul JTI România, urmărește informarea publicului referitor la efectele negative ale contrabandei asupra economiei și societății.

Campania va fi susținută prin spoturi de sensibilizare și afișaje stradale în apropierea mai multor puncte de trecere a frontierei, inclusiv în diferite locuri publice din localitățile de frontieră de pe ambele maluri ale Prutului.