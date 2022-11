Comisia parlamentară securitate națională și apărare de la Chișinău a audiat astăzi, 9 noiembrie, reprezentanții Ministerului Apărării cu privire la incidentul de la finele lunii octombrie, atunci când rămășițele unei rachete au căzut în localitatea Naslavcea din Republica Moldova.

Astfel, potrivit deputatului Lilian Carp, președintele Comisiei respective, ar fi fost vorba despre o rachetă rusească, de tip Kalibr, lansată de pe o navă maritimă.

„Prima variantă e ca ar fi fost dată jos de sistemul antiaerian al Ucrainei… Dar e mai puțin probabil să poți demonstra acest lucru. Se ia în calcul faptul că această rachetă ar fi căzut așa, fără să-și atingă ținta. Acestea sunt informații prezentate, în prealabil, de Ministerul Apărăii. Dosarul se află la Procuratură. Informații suplimentare sunt deținute și de Serviciul de Informații și Securitate. În baza rămășiților pieselor depistate, se poate stabili exact despre ce tip de rachetă e vorba. Ministerul Apărării spune că ar fi o rachetă de tip „Kalibr”, care putea fi lansată de pe o navă maritimă. Alte detalii decât că e o rachetă de tip „Kalibr” nu există”, a subliniat Lilian Carp, transmite Radio Chișinău.

El a mai menționat că Rusia nu a oferit nicio explicație în acest sens. „Noi am solicitat răspunsuri din partea Federației Ruse referitor la acest caz, dar și despre survolarea teritoriului R. Moldova de către rachetele rusești… Nu am primit răspuns la solicitările făcute. De ce nu am primit răspuns? Suntem într-o situație geopolitică foarte complicată, iar Federația Rusă a început războiul în Ucraina fără a da explicații. Suntem și noi în aceeași situație… Suntem într-o zonă complicată”, a spus parlamentarul de la Chișinău.

Amintim că pe 31 octombrie, rămășițele unei rachete, care a țintit barajul de la Novodnestrovsk din Ucraina, dar a fost doborâtă de sistemul de apărare antiaerian din țara vecină, a căzut în preajma localității de frontieră Naslavcea. Nu au fost înregistrat victime, dar geamurile și acoperișurile mai multor locuințe au fost avariate.