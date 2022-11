Guvernul Republicii Moldova va aloca circa 250 de milioane de euro pentru susținerea populației și compensarea facturilor la gaze naturale, energie termică și energie electrică în perioada noiembrie 2022 – martie 2023. Anunțul a fost făcut de premierul Natalia Gavrilița și ministrul Muncii și Protecției Sociale de la Chișinău, Marcel Spatari.

„Deși, în ultimul an, am fost extrem de afectați de crizele existente la nivel regional și mondial, am făcut tot posibilul ca să atenuăm efectele acestora, în special prin compensarea cheltuielilor la facturi și prin măsuri de sporire a veniturilor populației. Astfel, printr-un efort comun al Guvernului, Ministerului Muncii și Protecției Sociale și a sute de alți oameni și parteneri, fondul de vulnerabilitate energetică, instituit anul acesta, prevede compensații în sumă de 5 miliarde de lei – dublu față de anul trecut. Venim cu un program mai țintit, mai echitabil, bazat pe o analiză temeinică, așa încât familiile cele mai vulnerabile să primească cel mai mare sprijin”, a subliniat premierul Republicii Moldova.

La rândul său, Marcel Spatari, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a remarcat că autoritățile de la Chișinău fac tot posibilul ca să ajute cetățenii să treacă cu bine peste această iarnă, fiind susținute în acest demers de Uniunea Europeană, Guvernul Germaniei, Guvernul Slovaciei, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și alte state și organizații internaționale.

Astfel, conform calculelor, pentru consumatorii casnici de gaze naturale, volumul maxim compensat va fi de 180 m3/lună/loc de consum, cu 30 m3 mai mult decât plafonul stabilit anul trecut. Prețurile pentru consumatorii casnici de gaze naturale, în limita plafonului, vor fi următoarele:

– 12 lei/m3 pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică foarte ridicată, ceea ce înseamnă că la tarifele actuale valoarea compensației va fi de 17,27 lei/m3. Valoarea maximă a compensației în factură pentru această categorie va fi de 3110 lei moldovenești.

– 14 lei/m3 pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică ridicată, respectiv compensația va fi de 15,27 lei/m3. Valoarea maximă a compensației – 2750 lei.

– 17 lei/m3 pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică medie, respectiv compensația va fi de 12,27 lei/m3.

– 24 lei/m3 pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică scăzută, respectiv compensația va fi de 5,27 lei/m3.

Pentru consumatorii casnici de energie termică, volumul maxim compensat va fi stabilit la 1,3 Gcal/lună/loc de consum.

– consumatorii cu vulnerabilitate energetică foarte ridicată vor plăti un tarif final de 1450 lei moldovenești

– cei cu vulnerabilitate energetică ridicată – 1700 lei moldovenești

– cei cu vulnerabilitate energetică medie – 1950 lei moldovenești

– cei cu vulnerabilitate scăzută – 2500 lei moldovenești.

Pentru a asigura aceste tarife, cei mai vulnerabili consumatori casnici cu consum de cel puțin 1,3 Gcal, vor primi compensații la încălzire în valoare de 1825 lei moldovenești pe lună la Chișinău și 2080 lei la Bălți. Cei cu vulnerabilitate ridicată, cu consum de cel puțin 1,3 Gcal, vor primi compensații la energia termică în valoare de 1500 lei pe lună la Chișinău și 1758 lei pe lună la Bălți, iar cei cu vulnerabilitate medie – compensații de 1175 lei pe lună la Chișinău și 1430 lei pe lună la Bălți.

De asemenea, vor fi oferite compensații la energia electrică în limita unui plafon de 75 kwh pe loc de consum pentru categoriile de vulnerabilitate energetică foarte ridicată și ridicată. Cei mai vulnerabili vor plăti un tarif final de 3,3 lei/kWh, iar a doua categorie de vulnerabilitate energetică un tarif de 3,7/kWh.

Compensațiile vor fi oferite direct în factură și constituie 5 miliarde de lei moldovenești, echivalentul a circa 250 milioane de euro. Până în prezent, 645 de mii de cereri de compensații au fost înregistrate pe platforma lansată de Guvernul de la Chișinău în acest sens.