Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, Universitatea din București și Universitatea Politehnica din București se mențin pe primele locuri și în ediția din acest an a Metarankingului universitar, realizat independent de un grup de experți din mai multe centre de învățământ superior pe baza principalelor clasamente internaționale și publicat, în noua ediție, de Centrul Qualitas al UBB.

În top 10 se fac simțite mișcări față de anul trecut: universitățile de medicină din București și Cluj și Universitatea Transilvania își întăresc poziția, în condițiile în care instituții precum Universitatea de Vest – Timișoara sau Al. I. Cuza – Iași coboară ușor, scrie Edupedia.

Până anul trecut, Metarankingul universitar a fost elaborat sub egida Asociației Ad Astra a Cercetătorilor Români, după ce, în 2016, fusese inițiat sub egida Ministerului Educației și Cercetării. Acum un an, pe lângă acest clasament realizat sub umbrela Ad Astra, Ministerul Educației a anunțat propriul metaranking, care a fost publicat în martie a.c., având rezultate similare cu cele din rankingul independent.