Situația din domeniul energetic și de securitate din regiune a fost discutată astăzi de Natalia Gavrilița, premierul Republicii Moldova și Ingrida Šimonytė, omologul său din Lituania, care se află într-o vizită oficială la Chișinău.

Astfel, părțile au făcut un schimb de opinii despre războiul din Ucraina și despre cum bombardamentele rusești afectează direct și cetățenii Republicii Moldova.

„Am analizat situația din domeniul energetic și am menționat încă o data că R. Moldova trebuie să identifice cât mai multe surse alternative de gaze naturale. Or, Lituania are un terminal pentru gaze naturale lichefiate (LNG) și ne dorim să putem beneficia de suportul părții lituaniene pentru a putea transporta gazele lichefiate”, a declarat premierul Natalia Gavrilița într-o conferință comună.

Oficialii celor două state au mai discutat despre comitetul de asociere care va avea loc în februarie 2023, dar și despre procesul de evaluare al îndeplinirii angajamentelor pe care și le-a asumat R. Moldova pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

În acest sens, șefa Guvernului de la Chișinău a menționat că, în pofida tuturor dificultăților, autoritățile Republicii Moldova sunt concentrate pe îndeplinirea celor 9 condiționalități.

„Evaluarea va demara în martie și se va încheia cu raportul din octombrie 2023. Contăm pe susținerea Lituaniei în începerea negocierilor cât de curând după îndeplinirea condiționalităților. Ne dorim ca apropierea de Uniunea Europeană să aducă cât mai rapid beneficii nemijlocite pentru cetățenii Republicii Moldova”, a adăugat Natalia Gavrilița.

La rândul său, premierul Lituaniei a reconfirmat faptul că țara sa sprijină Republica Moldova în demersul ei de integrare europeană, dar și în combaterea crizelor pe care le confruntă.

„În acest an, R. Moldova a demonstrat o solidaritate fără precedent în raport cu refugiații din Ucraina. Mă bucur că statele noastre au o relație de prietenie apropiată. Vă asigur de toată susținerea Lituaniei în procesul de parcurgere a drumului european pe care v-ați angajat ferm. Noi știm cât de complicat este să implementezi reforme, de aceea vă punem la dispoziție experiența noastră și tot suportul necesar. Suntem convinși că Republica Moldova are toate șansele să devină în scurt timp membru al familiei europene”, a declarat Ingrida Šimonytė.

Menționăm că aceasta nu este prima vizită oficială a prim-ministrul Lituaniei în Republica Moldova. Ingrida Šimonytė a mai fost la Chișinău la sfârșitul anului trecut.