De Ziua Națională a României, Uniunea Geodezilor din România a lansat o filială în Republica Moldova. Evenimentul a avut loc la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru a Universității Tehnice a Moldovei, în prezența studenților, profesorilor, specialiștilor de rang înalt de pe cele două maluri ale Prutului.

„Tind să cred că este un moment istoric, pentru că am reușit să aducem la aceeași masă comunitatea academică, formată din profesori și studenți, și comunitatea profesională, iar fiecare dintre noi vorbește aceeași limbă, româna, și același limbaj de specialitate”, a declarat decanul Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru de la UTM, conf. univ., dr. ing. Livia Nistor-Lopatenco, în deschiderea evenimentului.

La rândul său, președintele Uniunii Geodezilor din România, Mircea Afrăsinel, a subliniat că lansarea unei filiale a UGR la Chișinău are scopul de a promova importanța acestei meserii și reprezintă o deschidere față de specialiștii crescuți pe băncile universității de la Chișinău.

„Venim în fața dumneavoastră să facem unirea geodezilor, geodezia nu are frontiere. Este o profesie grea, care este întotdeauna în dinamică, într-o schimbare continuă. Geodezia se conduce prin precizie și responsabilitate. Cu noi începe și se închide orice șantier. Am venit în fața dumneavoastră să propunem să ne unim, să fim aproape, să cunoaștem tot ce este nou. Am participat la multe evenimente științifice împreună și ne-am dat seama că ar fi o idee foarte bună de a ne uni ideile profesionale (…) Dat fiind că organizația noastră este membră a Consiliului Geodezilor din Europa și a Federației Internaționale a Geodezilor, prin această inițiativă vom putea dezvolta o legătură a inginerilor geodezi din Republica Moldova cu geodezii din lumea întreagă”, a declarat ing. Mircea Afrăsinel.

Uniunea Geodezilor din România este o organizație profesională, independentă, neguvernamentală și apolitică. Decizia de a lansa o filială la Chișinău a fost adoptată de membrii Consiliului Național al UGR în cadrul celei de-a treia ediții a „Săptămânii Geodeziei Românești” de la Iași, din perioada 15-19 noiembrie 2022.