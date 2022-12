Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a venit cu o reacție după ce săptămâna trecută Moscova a acuzat autoritățile de la Chișinău că prin adoptarea noului Cod electoral ar fi încălcat drepturile cetățenilor vorbitori de limbă rusă.

„Nu mă interesează, nu citesc și, respectiv, nu am de ce să comentez declarațiile purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova. Amenințări au fost exprimate și anterior, deci nu suntem la prima experiență. Asta este modalitatea în care Moscova face politică externă. Noi suntem un stat suveran, suntem un stat care vrea să rămână parte a lumii libere și, respectiv, luăm decizii suverane, așa cum am promis cetățenilor și așa vom face în continuare ce este bine pentru cetățeni. Vorbitorii de limbă rusă în această republică nu sunt în pericol, ei sunt respectați ca toți ceilalți cetățeni. Asta am promis, că o să-i respectăm pe toți și vom avea grijă de siguranța și bunăstarea tuturor. Respectiv, nu s-a schimbat nimic aici și restul sunt acuzații false și încercări de destabilizare a situației. Vreau să vorbim despre democrația autentică și nu vreau să ascult lecții de la cei care nu au nimic în comun cu democrația” a declarat Maia Sandu în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova.

Totodată, șefa statului a avut un răspuns tranșant și pentru președintele rus Vladimir Putin care recent s-a arătat indignat de faptul că gazul procurat de Republica Moldova de la Gazprom este stocat pe teritoriul Ucrainei.

,,Atât timp cât noi am plătit pentru aceste gaze, sunt proprietatea Republicii Moldova și este decizia noastră când le consumăm, dacă nu le consumăm imediat, unde le depozităm nu este treaba lui Putin, este doar treaba noastră”, a explicat Maia Sandu.

Amintim că, săptămâna trecută, Rusia s-a arătat nemulțumită de noul Cod electoral, adoptat recent de Parlamentul Republicii Moldova, care exclude tipărirea buletinelor de vot și în limba rusă.