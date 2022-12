Nimeni nu înțelege dorul de casă mai bine decât cei care au plecat peste hotare în căutarea unui trai mai bun. Acest sentiment profund este cel care a inspirat-o pe o basarabeancă mutată la Paris să creeze acolo o mică Republică Moldova. Ii, cărți românești, covoare naționale, obiecte artizanale și de cultură, toate sunt expuse și pot fi cumpărate în galeria pe care a înființat-o, transmite TVR Moldova.

Lea Chirinciuc este stabilită la Paris de 17 ani. La „Galerie Moldave” și-a strâns amintirile și dorul de casă, emoții care sunt trăite la unison și de alți basarabeni din Franța.

„Noi arătăm lumii întregi obiecte artizanale cum ar fi ceramica roșie sau ceramica neagră, icoanele pictate, gravuri, picturi, ilustrații, covoarele țesute, opincile, bundițele și cămășile, iile tradiționale”, a menționat basarabeanca.

„Galerie Moldave” a fost deschisă acum opt ani și a crescut frumos. Nu este doar un magazin, ci și un atelier de creație autentică basarabeană.

„La început eram volanți, până a avea un butic fizic. Eram prezenți doar la târguri și evenimente. Mai apoi am avut marele noroc să avem un butic fizic, unde chiar putem veni de luni până duminică, să vedem acest obiect, să-l simțim, să luăm cartea în mână. Am crescut cum crește un copilaș. Îi dai de toate ca să fie auzit, văzut. Suntem unica galerie „Galerie Moldave a Paris”, unica în Franța. De 5 ani am deschis o filială în Italia, de care se ocupă familia mea”, a explicat Lea Chirinciuc.

În timp, în galerie s-au strâns atât de multe obiecte că le-a pierdut și numărul. Cert e că fiecare piesă este specială.

„Fiecare lucrușor din casa noastră, așa o numim noi, are o poveste în spate. Sunt foarte atașată și de artizanii noștri, de persoane, pentru că ei au devenit prietenii noștri. Aici este o parte a ceea ce avem noi în galerie. Apoi avem un locușor unde le stocăm și de acolo pleacă în alte țări. Deci, facem livrări în toată lumea ca să ajungă la toți, în casele fiecăruia”, a menționat basarabeanca stabilită la Paris.

În Galerie, la loc de cinste este cartea românească. Inițial, oamenii veneau aici și doar răsfoiau volumele. În timp, însă, atelierul a devenit și librărie. Acum sunt aduse periodic titluri noi de carte. „Aici este un amestec de cărți a autorilor noștri din Basarabia, România. Din autorii noștri sunt prezenți Tatiana Ţîbuleac, Igor Guzun, Lilia Calancea, Zina Zen, Dumitru Crudu, Alexandru Bordian”, a spus Lea Chirinciuc.

Toate cărțile se vând ca pâinea caldă, dar cea mai populară rămâne „Albinuța” de Grigore Vieru. „Nici nu știu câte sute au fost vândute în anul 2021-2022. Apoi sunt multe școli de limbă română aici la Paris, când la sfârșitul anului școlar sau de sărbători se oferă câte o carte copilașului, sunt în jur de 50-100 și „Albinuța” este cartea cerută”, a mai remarcat Lea Chirinciuc.

Galeria activează şi ca magazin online şi livrează în toate regiunile Franţei.