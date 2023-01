Zece profesori de la Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea de Stat din Moldova se află în California, SUA, unde cercetează metodele Universității Berkeley de predare a antreprenoriatului pentru studenții care doresc să dezvolte un start-up.

Profesorii participă la „Berkeley Method of Entrepreneurship Bootcamp” al UC Berkeley Sutardja Center for Entrepreneurship and Technology – SCET (Centrul Sutardja pentru Antreprenoriat și Tehnologie), unde alături de alți profesori, studenți, mentori și experți din industrie sunt implicați în exerciții practice pentru a înțelege pașii necesari deschiderii unui start-up.

„O experiență inedită cu accent pe învățare, schimb de experiență, networking și promovare, la Bootcamp-ul Berkeley Method of Entrepreneurship. Datorită parteneriatului dintre Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei și Centrului Sutardja pentru Antreprenoriat și Tehnologie al Universității Berkeley, California, aflăm în detaliu despre metodele UCB Berkeley de predare a antreprenoriatului pentru studenții care doresc să dezvolte un start-up. Am avut ocazia să discutăm cu Andrew Laffoon, absolvent al acestui program, despre propria experiență în crearea unui start-up și cea de cofondator al Mixbook, companie cu venit anual de 20 de milioane de dolari. Experiența obținută urmează să fie implementată în crearea unui curs inovativ pentru studenții universităților-partenere din Republica Moldova”, a scris Natalia Beregoi, lector la USM, pe pagina sa de Facebook.

Participarea profesorilor din R. Moldova la acest curs a fost posibilă datorită proiectului Future Technologies Activity (FTA), finanțat de USAID și Suedia.