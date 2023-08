Acum doi ani, în Republica Moldova a fost lansată prima Bancă de Alimente după modelul serviciilor similare din întreaga lume. Acest mecanism implică recuperarea alimentelor de la agenții economici și redistribuirea lor în servicii sociale care hrănesc adulți și copii nevoiași.

De la fondarea Băncii de Alimente în R. Moldova, peste 50 de agenți economici au luat deja această decizie: de la ei, Banca a recuperat fructe, legume, pâine, produse congelate, lactate, etc. Astfel, produsele încă bune pentru consum, care riscau să fie risipite din cauza că nu au un aspect comercial, sunt în suprastocuri, aflate aproape de expirarea termenului de valabilitate sau cu ambalaj deteriorat, au devenit mese calde ori pachete alimentare în cantinele sociale.

„Banca de Alimente este o organizație non-profit care dispune acum de capacitatea logistică și expertiza necesară pentru a recupera alimentele și a le redistribui în servicii sociale din toată țara. În acest an, cu sprijinul Uniunii Europene, am crescut flota auto inclusiv cu unități de transport frigorific, așa încât să putem prelua deja și alimentele ușor perisabile. Este vorba despre o cantitate de 6400 kg de alimente de acest tip doar de la începutul acestui an. În total, de la fondarea Băncii de Alimente am gestionat 367 957 kg de produse alimentare, echivalentul a 795 314 de porții de mâncare pentru oamenii nevoiași”, a subliniat Oleg Paraschiv, directorul Băncii de Alimente.

Toate produsele care sunt donate la Bancă sunt ulterior distribuite operativ în servicii sociale din toată țara, unde sunt servite oamenilor care se confruntă cu sărăcia și foamea.