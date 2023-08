Decizia autorităților de la Chișinău de a reduce numărul diplomaților ruși acreditați în Republica Moldova este una suverană. Declarația a fost făcută de Jānis Mažeiks, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău.

Potrivit diplomatului european, acest principiu de paritate diplomatică pornește din prevederile Convenției de la Viena.

„Este o chestiune ce ține de relațiile diplomatice bilaterale între R. Moldova și Federația Rusă. Iar un punct de pornire în orice relație diplomatică a unor țări este Convenția de la Viena, care de regulă are principiul parității. Și este o decizie suverană a oricărui stat, care atunci când observă orice deviere de la acest principiu are dreptul să acționeze în acest sens. Uniunea Europeană nu are vreun rol în acest caz particular”, a declarat Jānis Mažeiks pentru deschide.md.

El a mai remarcat că suverană este și decizia Republicii Moldova de a denunța mai multe acorduri încheiate pe platforma CSI.

„Este o decizie suverană a Republicii Moldova. Probabil ar fi un unghi care ține de perspectiva aderării la Uniunea Europeană, pentru că până acum nu am avut situații când un stat candidat ar fi în același timp și parte a CSI. Deci este logic ca atunci când un stat vrea să se îndrepte spre UE, diferite acorduri cu CSI să fie denunțate, gradual. Nu vedem acest lucru ca pe o problemă imediată, dar dacă aceasta e una din prioritățile Republicii Moldova, noi le înțelegem. Desigur în cazul dat intervine contextul politic, și anume poziția Republicii Moldova în legătură cu agresiunea rusească din Ucraina, care desigur a avut un impact asupra calității de membru al CSI”, a mai declarat ambasadorul UE la Chișinău.

Amintim că, săptămâna trecută, Republica Moldova a decis să reducă personalul de la Ambasada Rusiei la Chișinău la 25 de persoane de la nivelul actual de peste 80, începând cu data de 15 august. Autoritățile de la Chișinău au menționat atunci că o astfel de măsură va stabili paritatea cu Ambasada R. Moldova la Moscova.

Decizia a fost luată la câteva zile după ce jurnaliștii de investigație au relatat că pe acoperișul Ambasadei Rusiei la Chișinău sunt instalate 28 de antene care cel mai probabil sunt folosite la interceptări și spionaj.

Totodată, de câteva luni, Republica Moldova a demarat un amplu proces de denunțare a mai multor acorduri semnate în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI).