Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a convocat Consiliul Suprem de Securitate pentru a evalua situația din sistemul energetic.

Astfel, în urma ședinței care a avut loc astăzi, au fost luate câteva decizii importante cu privire la depășirea crizei energetice în care s-a pomenit Republica Moldova după ce gigantul rus Gazprom a redus semnificativ volumul de gaze livrat acestui stat în luna octombrie.

Potrivit președintelui Maia Sandu, Consiliul Suprem de Securitate a recomandat Comisiei pentru Situații Excepționale să întreprindă măsuri pentru asigurarea instituțiilor medicale, în special a spitalelor, cu surse alternative de energie electrică, să impună măsuri de optimizare a consumului de gaze naturale pentru producerea energiei termice în instituțiile publice și să ia măsuri pentru ca furnizorii de agent termic și energie electrică să fie asigurați cu cantități necesare de combustibil.

O altă recomandare ar fi să se creeze formule și mecanisme de achiziționare a păcurei pentru a asigura stocurile necesare pentru funcționarea centralelor de termoficare.

Totodată, după ședința Consiliul Suprem de Securitate, șefa statului a anunțat că a solicitat ajutor de la cei mai importanți parteneri ai Republicii Moldova, care au asigurat-o că cetățenii vor avea parte de susținere.

„Am comunicat cu mai mulți șefi de state pentru a identifica alternative. Am vorbit cu președintele României, Germaniei, Poloniei și al Azerbaidjanului. Am abordat subiectul în cadrul vizitei mele la Viena. În ultima lună am avut câteva discuții cu conducerea instituțiilor UE, dar și cu comisari europeni pentru a identifica resurse pentru procurarea gazelor și susținerea cetățenilor”, a subliniat Maia Sandu.

Președintele a mai remarcat că Republica Moldova se confruntă cu o problemă gravă, rezolvarea căreia nu stă doar în puterile statului.

„Creșterea prețurilor la gaze de 5-6 ori este o anomalie. Este o lovitură grea pentru consumatorii casnici. Situația noastră este și mai grea din cauza guvernărilor care s-au aflat la putere. Ei au folosit schemele, în timp ce alte țări au investit în diversificarea surselor energetice, în proiecte energetice. La noi, sistemul energetic a fost o sursă importantă de corupție. Gazoductul Iași-Chișinău a fost finalizat abia în acest an, dar stația de interconectare a curentului nu a fost construită, iar de trei decenii suntem la cheremul regimului de la Tiraspol”, a mai adăugat sursa.

De asemenea, Maia Sandu a informat că în aceste săptămâni, toate instituțiile statului au muncit pentru a identifica soluții și a asigura R. Moldova cu gaze naturale.

Șefa statului a făcut și un apel la solidaritate națională către cetățenii R. Moldova, îndemnându-i să fie uniți și „să acționăm cu grijă și cu responsabilitate unul față de altul”.