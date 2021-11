Partidul Acțiune și Solidaritate, care se află la guvernare în Republica Moldova, ar trebui să învețe următoarea lecție: „cu cât mai prietenoși cu Rusia veți fi, cu atât mai mult își va bate Rusia joc de voi și cu atât mai rapid vă veți pierde susținerea”. De această părere este Dan Nicu, analist politic de la Chișinău, care a comentat situația creată în jurul amenințărilor Gazprom privind sistarea livrărilor de gaze naturale.

„Mă întreb și eu, așa, e doar o coincidență că Moldovagaz are, cică, nevoie de taman 60 de milioane de euro pentru achitarea devierii de preț din octombrie-noiembrie către Gazprom, adică exact cât dă UE ca guvernul să poată acoperi facturile la gaz pentru consumatori cu aproximativ 1/3 din tarif?Și e doar o coincidență că amenințarea Gazprom cu tăierea gazului pentru Republica Moldova în sub 48 de ore a ajuns în vreo 20-30 de minute în toată mass-media federală rusă și pe primele poziții? (în mod normal, Republica Moldova e tema nr…. 15, 20, 25…. etc ca importanță).

Război informațional, șantaj.

Obiectiv?

Să obțină reducerea popularității guvernării, spre primăvară, la un număr cu o singură cifră.

Numai că mi se pare că de data asta nu e vorba doar de R. Moldova, trebuie privită și în context regional evoluția (tensiunile din jurul Ucrainei, situația din Belarus).

Asta e mulțumirea Rusiei pentru discursul atât de cordial de la Chișinău, în care repetăm la fiecare 5 minute că suntem stat neutru și nu aderăm la NATO, și, evident, nu ne unim cu România.

Lecția pe care PAS ar trebui s-o învețe, acum, cât încă nu e prea târziu, e următoarea: cu cât mai prietenoși cu Rusia veți fi, cu atât mai mult își va bate Rusia joc de voi, și cu atât mai rapid vă veți pierde susținerea. Greșiți dacă aveți impresia că o poziție mai hotărâtă în fața Rusiei vă va îndepărta din electorat. Din contra, tocmai încercările de gudurare pe lângă Lavrov și Putin vă vor prăbuși ratingurile. Pentru că atunci care e diferența între voi și Dodon? Măcar Dodon e natural când e prorus sau „echilibrat”. Pe când voi vă strofocați și vă ieșiți din pepeni, și asta se observă”, a explicat Dan Nicu.

Amintim că luni, 22 noiembrie 2021, Gazprom a anunțat că ar putea opri furnizarea de gaze naturale pentru Republica Moldova, dacă facturile pentru livrările curente nu vor fi achitate în următoarele 48 de ore. O zi mai târziu, Guvernul de la Chișinău a informat că va aloca 1,4 miliarde de lei moldovenești pentru a susține plățile Moldovagaz către Gazprom pentru lunile octombrie și noiembrie.

Se întâmplă după ce Gazprom şi Moldovagaz au semnat, la finele lunii octombrie, un nou contract de furnizare a gazelor naturale către Republica Moldova pentru o perioadă de cinci ani. Decizia venea după o lună de criză energetică în R. Moldova, când Gazprom a redus cu 35% livrările de gaze, chiar dacă prețul solicitat era de 790 de dolari pentru mia de metri cubi.