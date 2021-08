Rusia dorește să lase în suspensie problemele existente în relația cu Republica Moldova pentru a le folosi ca instrument de șantaj. De această părere este expertul internațional Vladimir Socor, care a comentat recenta vizită a lui Dmitri Kozak, șeful-adjunct al administrației președinției Federației Ruse, la Chișinău.

Potrivit sursei citate, oficialul rus a vrut, din însărcinarea președintelui Vladimir Putin, să testeze noua conducere de la Chișinău.

„Republica Moldova nu este o prioritate pe agenda de politică externă a Rusiei. Totuși, Kremlinul ar dori să inițieze în Republica Moldova un experiment pentru o soluție de reconciliere a intereselor Rusiei și intereselor occidentale în una dintre țările situate între Europa și Rusia. Și în Europa, și în Rusia multora li se pare că în Republica Moldova conflictul din Transnistria ar fi mai lesne de rezolvat decât conflictele de pe teritoriile Georgiei sau Ucrainei și de aceea conflictul din Transnistria ar putea servi drept un experiment de laborator pentru o soluție de compromis între Rusia și Occident. Eu cred că acesta este cel mai important dintre interesele Rusiei în Republica Moldova, altfel interesul geopolitic al Rusiei în Republica Moldova este foarte mic”, a subliniat analistul pentru Europa Liberă.

În context, acesta a mai remarcat că dintre toate țările din Parteneriatul Estic al Uniunii Europene, Republica Moldova prezintă cea mai mică valoare geopolitică pentru Rusia în virtutea geografiei specifice a acestui stat.

„De asemenea, Republica Moldova nu are hotar comun cu Rusia. Acesta a fost un mare avantaj cu care Republica Moldova a pornit la drum din 1991 încoace. Neavând hotar comun cu Rusia, Republica Moldova putea să se dedice în liniște reformelor interne și a fost o mare șansă pe care Republica Moldova a ratat-o până acum. Am încredere că noua conducere a Republicii Moldova, în frunte cu Maia Sandu, va reuși să recupereze acest handicap, dar va avea nevoie de câțiva ani în acest scop. Iar în acești câțiva ani, Republica Moldova are nevoie de liniște pentru a se concentra asupra reformelor interne. De aceea, din punctul de vedere al Republicii Moldova, problema Transnistriei nu reprezintă o prioritate de vârf”, a menționat Vladimir Socor.

Totuși, expertul a mai adăugat că din ambele părți ar exista interes pentru a demara dialogul moldo-rus, fapt ce a fost confirmat chiar de adjunctul lui Putin, care a spus după întrevederea cu președintele R. Moldova, că „discuțiile vor începe imediat la nivel ministerial”.

„Din punctul de vedere al Chișinăului, ar trebui să discute chestiuni nepolitice, chestiuni strict economice în interesul Republicii Moldova. Această agendă economică a fost deja prezentată de către președinta Sandu și de către guvern, ea include accesul produselor moldovenești pe piața alimentară a Rusiei, certitudini privitoare la statutul gastarbeiterilor moldoveni în Rusia și protecția lor legală și socială și contractul referitor la gaz. În privința gazului natural nu am văzut să se fi discutat problema datoriilor Transnistriei pe care Rusia i le atribuie Chișinăului. Aceasta este o problemă care trebuie rezolvată. Probabil nu va fi rezolvată imediat, problema aceasta durează de ani de zile, fără soluție, iar Rusiei îi convine această situație de ambiguitate. Rusia nu dorește să rezolve probleme, Rusia dorește, dimpotrivă, să lase problemele în suspensie pentru a folosi aceste probleme ca instrument de șantaj”, a specificat Vladimir Socor.

Amintim că marți, 11 iulie 2021, Dmitri Kozak, șeful-adjunct al administrației președinției Federației Ruse, a întreprins o vizită de lucru la Chișinău, acolo unde a avut o întrevedere cu Maia Sandu, președintele R. Moldova, dar și cu mai mulți membri ai actualului Guvern.

Ulterior, adjunctul lui Putin a apreciat discuția cu reprezentanții puterii din R. Moldova ca fiind una constructivă și a vorbit despre implicarea Rusiei în relația Chișinău-Tiraspol.